В японском Ханю состоялся ежегодный чемпионат по заезду на офисных стульях, сообщает официальный сайт МОК. Данное соревнование появилось 10 лет назад, его организаторы вдохновились "Формулой-1" и "24 часа Ле-Мана".

По правилам, участники должны пройти как можно больше 200-метровых кругов за два часа, сидя на офисных стульях на колесиках, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

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