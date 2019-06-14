https://news.day.az/unusual/1129096.html В Японии прошли гонки на офисных стульях - ВИДЕО
В Японии прошли гонки на офисных стульях - ВИДЕО
В японском Ханю состоялся ежегодный чемпионат по заезду на офисных стульях, сообщает официальный сайт МОК. Данное соревнование появилось 10 лет назад, его организаторы вдохновились "Формулой-1" и "24 часа Ле-Мана".
По правилам, участники должны пройти как можно больше 200-метровых кругов за два часа, сидя на офисных стульях на колесиках, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре