Знаменитая основательница Теософического общества Елена Блаватская в своей работе "Тайная доктрина" не раз ссылается на некую древнюю рукопись под названием "Стансы Цзяна". Этот легендарный манускрипт некоторые эзотерики считают самой загадочной книгой в истории.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Аполлоний Тианский и книга с планеты Венера

Сложно теперь выяснить, в каких именно источниках содержатся первые упоминания о "Стансах Цзяна". В Европе о книге, возможно, впервые упомянул в конце XVIII века французский астроном Бальи. А перевел название как "Стансы Цзяна" в XIX столетии другой французский исследователь - Луи Жаколио.

Согласно изложенной ими информации, в "Стансах" изложены уникальные знания о мире, помогающие составить целостную картину мироздания, включая все сферы бытия - физическую, духовную, философскую, религиозную. Когда-то книга была передана представителям одной из древних азиатских цивилизаций, обитающей на Тибете, пришельцами с планеты Венера. С тех пор она передавалась из рук в руки, и владеть ею могли только посвященные. Одним из них стал известный древнегреческий целитель, философ и провидец Аполлоний Тианский, которому манускрипт передали индийские жрецы-брахманы. Простым смертным было запрещено прикасаться к книге: если кто-нибудь осмеливался нарушить этот запрет, его ждала ужасная смерть...

Блаватская и брахманы

Как же "Стансы" попали к Блаватской? Эту историю рассказывает в своем сочинении "Проклятые книги" французский оккультист Жак Бержье.

О книге Блаватская впервые услышала от знакомого египтянина, специалиста по коптской магии Паулоса Ментамона. А в 1852 году, когда Елена Петровна путешествовала по Индии, она встретилась с брахманами, которые подарили ей копию мифического манускрипта. Вернувшись в Америку, Блаватская сделала перевод текста на английский, а подаренную ей рукопись спрятала в ячейке банковского сейфа.

В 1855 году во время следующего индийского вояжа Блаватской она вновь встретилась с брахманами, и те вдруг потребовали вернуть книгу назад. Иначе, сказали они, ей грозят большие беды... Однако возвращать рукопись Елена Петровна отказалась, по-видимому, не придав словам брахманов особого значения. Тем более "Стансы Цзяна" легли в основу самого главного труда ее жизни - "Тайной доктрины".

Через некоторое время у Блаватской начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи были не в состоянии поставить женщине диагноз. Тогда Елена Петровна вновь предприняла путешествие в Индию. Там она лечилась у местных йогов. Лечение помогло, но по дороге домой судно, на котором плыла Блаватская, взорвалось. Чудом уцелев, Елена Петровна наконец осознала, что ее преследует какой-то злой рок. Но ей все еще не приходило в голову, что в ее несчастьях может быть виновата книга, подаренная брахманами.

Блаватская верила, что именно она должна быть владелицей манускрипта. Кроме того, она собиралась опубликовать текст рукописи и назначила пресс-конференцию, посвященную "Стансам Цзяна". Но накануне манускрипт необъяснимым образом исчез из сейфа...

Несмотря на это, Елена Петровна не отменила пресс-конференцию. И напрасно: во время мероприятия неизвестный мужчина попытался ее застрелить. Правда, стреляя, он промахнулся и был задержан. На допросе преступник показал, что убить основательницу Теософского общества ему приказали люди, обладавшие даром внушения на расстоянии, и противостоять этому приказу он не мог...

Нежелательная пропаганда

Однако на этом злоключения Блаватской не закончились. В 1879 году она и ее соратник полковник Генри Олкотт опять прибыли в Индию. В первый же день у путешественников украли все деньги и документы. Деньги полиция нашла, а вот бумаги, содержание которых давало их подателям дипломатическую неприкосновенность, бесследно исчезли. Поэтому Блаватскую и Олкотта постоянно подвергали задержаниям и обыскам, а как-то раз даже обвинили в шпионаже и хотели посадить в тюрьму... К счастью, в ситуацию вмешалось правительство Соединенных Штатов.

Между тем Блаватская активно пропагандировала "Стансы Цзяна", повсюду о них рассказывала, и, видимо, кому-то это было очень не по душе... Однажды ей передали ультиматум: если не прекратит говорить о книге, пусть пеняет на себя... И вновь Елена Петровна не восприняла угрозу всерьез. Зря: прошло совсем немного времени, и вдруг Британское Общество психических исследований обвинило ее в мошенничестве, а рукопись объявило мистификацией. Это стало для Блаватской настоящим ударом. Она была вынуждена покинуть Индию. Снова начались проблемы со здоровьем, но на этот раз восстановить его не удалось...

А что же случилось со "Стансами Цзяна"? В 1915 году герметическое общество Сан-Диего выпустило книгу под таким названием. Но нет доказательств, что это та самая загадочная рукопись...

Есть версия, что манускрипт попал в руки масонов и был увезен в Россию, а затем много лет находился у Сталина, использовавшего содержавшиеся в нем оккультные знания как инструмент для укрепления своей власти. Но это всего лишь легенда.

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