Одной из главных мистических загадок Второй Мировой войны является загадочный объект, фигурирующий в СМИ под таинственным названием Кенигсберг-13. Как утверждают многочисленные городские легенды, во время войны в подземельях под городом располагались лаборатории немцев, в которых проводились окультные исследования в поисках магического оружия.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Таинственные тоннели

В пользу существования таинственной лаборатории под брусчатой мостовой Кенигсберга может свидетельствовать тот факт, что лучшего места для ее организации в Европе было не найти. Дело в том, что прямо под городом расположена обширная разветвленная сеть подземных тоннелей, начало которым было положено в XIII веке. Самое интересное, что все подземные коммуникации, которых с каждым столетием становилось все больше и больше, вели в единый подземный центр, расположенный прямо под Королевским дворцом. Сколько бы случайный путник не бродил по подземным галереям, в итоге он всегда выходил в центр огромной подземной паутины. В то же время, имея карту подземных коммуникаций, при желании можно было незаметно выйти в любую часть города или даже за его пределы. Поскольку Королевский дворец, представлявший из себя самый настоящий средневековый замок, в первой половине XX века располагался по символичному адресу: улица Кенигсберг-13, отсюда пошло и название.

Удачный выбор

В то же время необходимо отметить, что выбирая место для своих мистических исследований, вожди Третьего Рейха много внимания уделявшие изучению магических практик древности вряд ли могли обойти своим вниманием этот небольшой город в Восточной Пруссии, после войны ставший территорией СССР. Кенигсберг с раннего средневековья являлся своеобразным европейским центром алхимиков и колдунов различных мастей. Здесь они проводили свои опыты, творили темные заклинания, создавали обширные библиотеки оккультной литературы. Даже чертова дюжина, цифра 13, загадочным образом всегда сопутствовала истории города. Арифметическое сложение цифр года его основания - 1255, даст в сумме - 13. Капитуляция Кенигсберга перед советскими войсками была подписана в кабинете номер 13. Подобных совпадений множество. Не удивительно, что именно в этом месте Гитлер создал одну из своих самых удивительных лабораторий по изучению мистических знаний прошлого.

Оккультные исследования

Надо признать, что многочисленные легенды времен Второй Мировой войны не врут. В городе, действительно, существовала лаборатория, проводящая в интересах Третьего Рейха исследования в области боевого применения магии, древних оккультных знаний и предсказания событий на основе астрологических вычислений. В то же время достаточно удивительным выглядит тот факт, что об исследованиях, проводившихся в лаборатории, не сохранилось практически никаких подлинных документов, несмотря на то, что город капитулировал перед советскими войсками.

По одной из версий данные бумаги были обменены на Западе на военную технику и оборудование, правда, не понятно, что помешало сделать с них подробные копии. Скорее всего, данные документы до сих пор имеют гиф секретности, поэтому в обществе была запущена версия об утрате данных немецких исследований в Кенигсбеге-13. Сделать предположение о том, чем на самом деле занималась загадочная лаборатория, можно только на основании отрывочных рассказов местных жителей. Если обобщить их свидетельства, то окажется, что исследования в подземельях велись, начиная с середины 1930-х годов и почти до самого окончания войны. В частности один из горожан в 1943 году был страшно удивлен, встретив на острове Кнайпхов поблизости от города буддистских монахов в красных и белых одеяниях.

Кроме подземной части, исследования проводились четырех двухэтажных домах построенных в разные эпохи. В их стенах можно было увидеть, как культовые предметы Востока, так и христианские иконы, кумиры викингов или маски индейцев. Проводились многочисленные эксперименты с отдельными частями тел животных. Доходило до того, что в лаборатории изготовлялись восковые куклы политических деятелей, противников нацистского режима, которым вставляли глаза животных и с соблюдением сложнейших магических ритуалов прокалывали их тела иголками. Все самые ужасные рецепты средневековых чернокнижников проверялись на практике.

Когда известие о подобных экспериментах над его манекеном дошло до Уинстона Черчилля, он был крайне взволнован. Не удивительно, что при первой возможности летом 1944 года Кенигсберг был буквально засыпан напалмовыми бомбами, сброшенными с самолетов англичан. Тем не менее, несмотря на то, что весь город лежал в руинах четыре здания лаборатории, а также ее подземная часть оказались совершенно не тронутыми взрывами бомб. Самое парадоксальное, что один из сотрудников Кенигсберга 13 Ганс Шурр, являвшийся признанным астрологом еще в начале войны предсказал крах Третьего Рейха весной 1945 года, но к его словам не прислушались, а когда стало понятно, что он прав - расстреляли.

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