Бывший главный конструктор Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Евгений Юревич в интервью Forbes рассказал о роботах, разработанных советскими учеными для ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Юревича, закупленные изначально немецкие роботы не выдержали излучения, поэтому ЦНИИ РТК получил задание разработать подходящую технику. Первую модель запустили в июне 1986: робот помог оценить уровень радиации и количество отходов в недоступных для людей местах.

Всего в течение двух месяцев было разработано, изготовлено и отправлено в район аварии 15 роботов. По мнению Юревича, подобное стало возможным только благодаря кооперации, которой способствовал государственный строй в СССР.

"В случае с Чернобылем не было никаких тендеров, конкурсов. Мы просто писали телеграмму на нужное нам предприятие - например, в Армению, - и через два дня нам присылали оттуда необходимую деталь или модуль. Сегодня это невозможно", - отметил ученый.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города - Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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