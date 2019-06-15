Мультипликатор Владимир Тарасов рассказал о том, кто послужил прототипом для персонажа Зайца из мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Художник признался, что часть внешности Зайца была списана с актрисы Клары Румяновой, которая его озвучивала. "Маленькая деталь. Вы никогда не спрашивали, почему у зайчика голубенькие глазки? Потому что актриса Клара Румянова, которая озвучивала его, у нее были голубые глаза", - пояснил он. Также Тарасов намекнул, что Заяц - девочка.

"Ну, погоди!" - культовый советский мультфильм. Роли Волка и Зайца в первых 16 сериях озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова. Режиссерами картины в разное время были Вячеслав и Алексей Котёночкины, Владимир Тарасов.

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