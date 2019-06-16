Стало известно об опасности пятизвездочных отелей
Британский специалист рассказал об опасностях, которые подстерегают туристов в пятизвездочных отелях.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
По его словам, в любом отеле, даже в пятизвездочном люди могут столкнуться с такой опасностью, как постельные клопы. Он говорит, что эти насекомые часто путешествуют с туристами, а отели недостаточно хорошо дезинфицируют номера.
"Даже гостиницы класса люкс могут быть заражены, потому что клопы часто путешествуют вместе с туристами", - отметил он.
Эксперт также добавил, что перед заселением в номер необходимо проверять его на наличие насекомых. Особое внимание стоит уделить простыням, матрасу и кроватям.
Он также посоветовал хранить багаж в ванной, так как по скользкому полу клопам будет труднее передвигаться. Так они не смогут пробраться в сумку или чемодан.
"Прежде чем принести багаж в комнату, необходимо найти место с не покрытой ковром поверхностью и протереть его влажной тканью, а затем поставьте туда вещи", - добавил он.
Эксперт также сказал, что после возвращения нужно поместить все вещи, которые нельзя отмыть в морозилку. А самое главное - не нужно оставаться в гостиницах, где вы обнаружили насекомых.
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