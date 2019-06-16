Идеал у каждого свой и понравиться всем мужчинам уж точно невозможно. Однако есть несколько вещей, которые привлекают всех представителей сильного пола. Если вы обладаете каждым, скорее всего вы близки к женскому идеалу.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Нежность

Многие женщины уверены, что "всем мужикам надо только одно", однако это далеко не так. Если только вы не имеете в виду нежность. По данным опроса Journal des Femmes среди 900 мужчин это качество поставили на первое место 46% респондентов. На втором месте оказался ум, на третьем - чувство юмора.

Изгибы

В очередной раз решив сесть на жесткую диету, подумайте, а стоит ли оно того? Ведь оказывается, мужчины действительно любят формы и "когда есть, за что подержать". А вот экстремальная худоба их только отталкивает.

Брюнетки

Забудьте о том, что "Джентльмены предпочитают блондинок". Согласно исследованию скандинавского журнала, 53% мужчин видят рядом с собой только темноволосую красавицу.

Инициатива

Вспомни об этом, когда вновь побоишься заговорить в кафе с понравившимся мужчиной. На самом деле сильный пол обожает девушек, которые могут взять ситуацию в свои руки. Главное, чтобы это было сделано элегантно и без лишнего напора.

Юбки и каблуки

Как бы банально это ни было, факт остается фактом. Девушки в юбках и на шпильках сводят мужчин с ума. Но это не значит, что пора облачаться в агрессивное мини. Главное - женственность образа.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!