По подсчётам специалистов ООН, произведённым в 1945 году, страны мира в совокупности истратили на все войны первой половины XX века около 4 триллионов 700 миллиардов долларов. Разумеется, самой дорогой оказалась Вторая мировая война 1939-1945 годов, стоившая участникам порядка 4 триллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Материальные потери СССР

Вторая мировая война стала самой масштабной бойней за всю историю человечества. В ней приняло участие 61 государство мира (более 80% населения планеты). Непосредственно только в боевых действиях были задействованы примерно 110 миллионов человек, из которых каждый второй не вернулся обратно.

Финансовые потери СССР складывались из средств, потраченных на закупку вооружения и ведение боевых действий, а также из суммы, которую правительство вынуждено было выделить на восстановление жилого фонда и инфраструктуры. Непосредственно военные действия, по данным ООН, обошлись СССР стране в 128 миллиардов долларов тех лет.

Разрушения в советских городах были крайне велики. Война уничтожила 32 тысячи предприятий, а также половину всех железнодорожных мостов. Ущерб в части городского жилого фонда и вовсе оказалось невозможно подсчитать. Военные расходы Советского Союза были столь существенны, что на них к 1944 году уходило до 55% всего годового национального дохода. При этом инфляция к 1945 году в СССР выросла в четыре раза по сравнению с 1939 годом.

На производство вооружения СССР потратила 93 миллиарда долларов. На эти деньги были созданы 120 тысяч самолётов, 90 тысяч танков, 360 тысяч пушек, 300 тысяч миномётов и 482 тысячи различных видов орудий.

Расходы Германии

Больше, чем СССР, на Вторую мировую войну потратили только фашистская Германия и союзная ей Япония. Суммарно ведение боевых действий обошлось им в 422 миллиарда долларов.

На вооружение немцы израсходовали 212 336 миллиардов долларов. Немецкие военные предприятия выпустили 104 тысячи самолётов, 65,1 тысячи танков, 174,5 тысячи пушек и 82 тысячи миномётов. Война съедала 68% национального дохода Германии. При этом инфляция с 1939-го по 1945-й год выросла в стране в шесть раз. Разрушения городской и прочей инфраструктуры стоили Германии 48 миллиардов долларов.

США: расходы и доходы

Дешевле всех Вторая мировая война обошлась США, которые сумели на ней даже заработать. Поскольку боевые действия на территории Штатов не велись, то инфраструктурные потери в этой стране составили всего 1,3 миллиарда долларов, или 0,4% от аналогичных потерь всех других государств-участников.

В связи с тем, что большинство стран мира закупали вооружение в США, уровень внешней торговли Америки в 1939-1945 годах поднялся в 4,5 раза. В то же время на свою армию и флот, принимавшие участие в боевых действиях, США истратили только в 1944 году 81 миллиард долларов. В том же году расходы США на войну составили 44% национального дохода.

Вооружения в годы войны США произвели на 288 миллиардов долларов. В численных показателях военные заводы создали 296,1 тысячи самолётов; 86,5 тысячи танков, 253 тысячи пушек и 11 тысяч миномётов.

Англия: на грани банкротства

Тяжелее всех в материальном отношении пришлось Англии. Если её инфраструктурные потери были небольшими - около 6,8 миллиарда долларов, то на вооружение она израсходовала неподъёмные для себя деньги.

На войну у Лондона уходило 55,7% всего национального дохода, госдолг вырос в три раза, а за поставки оружия из США Великобритания расплачивалась до 2006 года. В стране даже были введены продуктовые карточки, часть из которых была отменена лишь в 1954 году.

В счёт долга Англия вынуждена была отдать Америке Ямайку, Багамы и ряд островов в Карибском море.

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