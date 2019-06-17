Американские исследователи научились предсказывать возникновение психоза у пациента. По анализу его речи, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Психоз - это нарушение психической деятельности, при котором человек теряет связь с реальным миром и начинает видеть и слышать то, чего не происходит в действительности. Это состояние часто сопровождает шизофрению и биполярное расстройство.

Учёные из Университета Эмори в США проанализировали интервью 40 человек, которых в течение двух лет наблюдал психиатр. У 12 из них впоследствии был диагностирован психоз. Исследователи использовали специальный алгоритм, чтобы оценить, бедна или богата была речь людей, и использовали ли они слова, связанные со звуками и голосами ("шёпот", "слышать", "громкий"). Дело в том, что бедность лексикона и частое употребление слов, связанных со звуками (из-за слуховых галлюцинаций), могут быть признаками психоза.

В итоге, алгоритм смог верно определить людей с психозом с точностью в 93%. Это значит, что в дальнейшем программу смогут использовать психиатры, давая ей анализировать записи речи своих пациентов. Это поможет им поставить верный диагноз.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!