К сожалению, в наше время много людей с предубеждением относится к мусульманам. В них видят террористов, которые ни на что, кроме бессмысленных разрушений, не способны. Но не стоит всех стричь под одну гребенку и составлять свое мнение о миллионах людей, основываясь лишь на неадекватных поступках горстки фанатиков. На самом деле, ислам - это великая религия, и ее последователи подарили миру множество важных открытий.

Day.Az со ссылкой на Офигенно предлагает вспомнить 10 вещей из нашей повседневной жизни, которые появились благодаря мусульманам.

Кофе







Напиток, без которого многим сложно представить себе утро, подарили миру арабы. По легенде, первооткрыватель кофейного напитка, Халид, пас коз и заметил, что рогатые животные становятся заметно бодрее, отведав листья и ягоды кофейного дерева.



Фотоаппараты и видеокамеры







Теперешние фото- и видеокамеры появились благодаря открытию мусульманского математика Ибн аль-Хайсама. Он заметил, что свет, проникая сквозь маленькие отверстия, способен проецировать изображение. Свои наблюдения Ибн аль-Хайсам описал в 7 научных книгах по оптике и оставил потомкам камеру-обскуру - прообраз современных фотоаппаратов.

Парашют







Прообраз теперешних парашютов придумал астроном Аббас ибн Фирнас. Правда, его открытие носило немного случайный характер. Первоначально ученый хотел смастерить крылья, чтобы летать. Спрыгнув вместе со своими крыльями с мечети, Аббас ибн Фирнас полететь так и не смог, но конструкция существенно замедлила падение, и ученый не пострадал.

Мыло и шампунь







Жаркий климат арабских стран вынудил ее жителей уделять большое внимание гигиене. Ежедневное купание - это одно из требований ислама. Мыло существовало еще у древних египтян, вавилонян и римлян, но мусульмане значительно его усовершенствовали, догадавшись добавлять в его состав ароматические масла.

Хирургические инструменты







Хирургическое вмешательство было придумано задолго до появления ислама. Но нельзя недооценить вклад в науку арабского врача Абуль-Касима аз-Захрави. Он изобрел специальные инструменты для исследования мочеиспускательного канала, извлечения инородных тел из пищевода и осмотра уха. Все они с малейшими изменениями дошли до наших дней.

Прививки







Прививать людей от болезней также первыми стали мусульмане. В Турции прививка от оспы появилась на 50 лет раньше, чем стали делать вакцинацию в Европе.

Ветряная мельница







Еще в VII веке арабы научились использовать энергию ветра в своих целях. Ветряные мельницы помогали им перемалывать зерно и добывать воду из глубоких колодцев.

Коленчатый вал







То, без чего сейчас невозможно представить мотор автомобиля, придумал арабский ученый аль-Джазари. Кроме того, гениальному математику и инженеру принадлежит множество других изобретений, особенно в сфере ирригации: клапанные насосы, водоподъёмные машины, водяные часы, фонтаны и даже музыкальные автоматы...

Авторучка







Прототип современной авторучки был изготовлен еще в 953 году. Султан пожелал себе такое перо, которое бы не пачкало руки при письме. Маленький шарик, такой как в теперешней ручке, тогда было просто невозможно изготовить. Но принцип работы древней авторучки был таким же, как и у ее современных аналогов.

Ковры







Ковры у мусульман считались неотъемлемой частью рая. Техника их изготовления еще в древние времена находилась на высочайшем уровне. Именно поэтому персидские ковры прославились на весь мир.

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