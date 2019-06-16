90-ые годы - особое время, когда к нам хлынули сотни и тысячи зарубежных товаров и продуктов (некоторые были советским, но тщательно маскировались под западные), многие из которых мгновенно завоевали огромную популярность среди народа. И сегодня мы хотели бы вспомнить 20 продуктов того времени, которые стали легендой и навсегда останутся в памяти тех, кто родился в 90-ые и раньше.



1. Маргарин Rama Маргарин, который выдавали за масло с чуть солоноватым вкусом каждому. Баночки из под него не выбрасывали, в них ведь можно было хранить всякую всячину.

2. Печенье Wagon Wheels. Пожалуй, одна из лучших реклам того времени с ковбоями в тарантасе. Ну и сами печеньки были хороши.

3. Вафли Koukou Roukou. Эти крохотные вкусные вафли сопровождались невиданной роскошью - наклейкой.

4. Конфеты Mamba. Все любят мамбу. И Сережа тоже.

5. Center Shock Карамельки, наполовину состоящие из лимонной кислоты вряд ли сейчас пользовались бы большой популярностью. Но тогда ведь вкусно было.

6. Chewits. Любимое лакомство миллионов детей того времени.

7. PEZ. Невероятную популярность этим карамелькам принесли упаковки с героями мультфильмов, куда конфеты загружались. Чтобы съесть одну, надо было отогнуть голову фигурки.

8. Mynthon. До сих пор помню, как мужик в рекламе кричал: "Ми-и-и-н-т-о-о-о-о-он!"

9. Жевательные резинки Turbo. Лидерство совершенно "деревянных" на вкус жвачек могли оспорить разве что "Love is".

Вкладыши с автомобилями из Turbo были одной из самых "твердых" валют детства

10. Love is... Моя первая любовь...

11. Bombibom. В народе многие называли эту жвачку просто "бомба".

12. Boomer. Из этой жвачки можно было надуть самые большие пузыри.

13. Напиток INVITE. "Просто добавь воды" - слоган, который будет жить вечно.

14. YUPI. То же самое, что и инвайт.

15. ZUKO ZUKO был дороже инвайта или юпи, а значит, не был таким противным на вкус. Тогда казался полностью натуральным соком.

16. Волшебный сундучок Milky Way. Картонная коробочка, которая появилась в результате объединения Milky Way и Lego, олицетворяла мечту любого мальчишки.

17. Шоколадный батончик Wispa. Первый пористый шоколад.

18. Сушеные бананы. Главное во время поедания этих сладостей было не сломать зубы...

19. Чай Pickwick Многие вспомнят этот чай по рекламе с чайником в виде огромного фрукта. Кто хотел себе такой же? Все хотели!

20. Какао ColaCao. Безоговорочный чемпион среди какао того времени.





Источник: twizz.ru

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