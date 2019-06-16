Вот как можно распознать поддельный чеснок, завезенный из Китая!
В это очень сложно поверить, но 80% чеснока, которых находится на прилавках магазинов и даже подается как ингредиент в ресторанах, импортируется из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Makataka.ru.
И это ужасно!
По данным "Эпохи": в 2014 году, 64876 тонн чеснока было импортировано из Китая в Соединенные Штаты.
И контролировать качество такой огромной партии этого продукта, безусловно, - очень трудная задача.
Многие китайские фермеры используют пестициды, которые считаются незаконными, особенно, в сельском хозяйстве. Компания "Репортер" провела расследование и обнаружила, что многие растительные фермеры использовали в производстве чеснока форат и паратион - два пестицида, запрещенных правительством многих стран.
Проблема загрязнения окружающей среды и почвы в Китае также является причиной для беспокойства. "В официальном отчете правительства, в 2014 году почти пятая часть почвы в Китае была загрязнена тяжелыми металлами (кадмий и мышьяк), а также нездоровыми пестицидами и удобрениями.
Как определить китайский чеснок?
Вы просто обязаны полностью отказаться от потребления китайского чеснока. Это небезопасно для здоровья. Если вы собираетесь покупать чеснок, обязательно обратите внимание не следующие вещи:
- Если чеснок имеет корни и ствол, он безопасен. Китайцы, прежде чем отправлять продукцию на экспорт, отрезают края продукта
- Безопасный чеснок тяжелый и более луковичный. Импортированный чеснок из Китая намного легче.
- Чеснок с более насыщенным вкусом, скорее всего, является продуктом местного производства. К тому же критерию можно отнести и аромат этого продукта.
Безусловно, самый легкий способ отгородить себя от потребления китайского чеснока - это покупать продукт только у местных фермеров!
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