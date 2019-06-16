В это очень сложно поверить, но 80% чеснока, которых находится на прилавках магазинов и даже подается как ингредиент в ресторанах, импортируется из Китая, передает Day.Az со ссылкой на Makataka.ru.

И это ужасно!

По данным "Эпохи": в 2014 году, 64876 тонн чеснока было импортировано из Китая в Соединенные Штаты.

И контролировать качество такой огромной партии этого продукта, безусловно, - очень трудная задача.

Многие китайские фермеры используют пестициды, которые считаются незаконными, особенно, в сельском хозяйстве. Компания "Репортер" провела расследование и обнаружила, что многие растительные фермеры использовали в производстве чеснока форат и паратион - два пестицида, запрещенных правительством многих стран.

ВНИМАНИЕ: Вот как можно распознать поддельный чеснок, завезенный из Китая!

Проблема загрязнения окружающей среды и почвы в Китае также является причиной для беспокойства. "В официальном отчете правительства, в 2014 году почти пятая часть почвы в Китае была загрязнена тяжелыми металлами (кадмий и мышьяк), а также нездоровыми пестицидами и удобрениями.

Как определить китайский чеснок?

ВНИМАНИЕ: Вот как можно распознать поддельный чеснок, завезенный из Китая!

Вы просто обязаны полностью отказаться от потребления китайского чеснока. Это небезопасно для здоровья. Если вы собираетесь покупать чеснок, обязательно обратите внимание не следующие вещи:

- Если чеснок имеет корни и ствол, он безопасен. Китайцы, прежде чем отправлять продукцию на экспорт, отрезают края продукта

- Безопасный чеснок тяжелый и более луковичный. Импортированный чеснок из Китая намного легче.

- Чеснок с более насыщенным вкусом, скорее всего, является продуктом местного производства. К тому же критерию можно отнести и аромат этого продукта.

Безусловно, самый легкий способ отгородить себя от потребления китайского чеснока - это покупать продукт только у местных фермеров!

 

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