14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Сейчас всего лишь при помощи одного небольшого устройства мы можем обмениваться мгновенными сообщениями, покупать книги или музыку, получать любую необходимую информацию и многое другое. И как люди обходились без всемирной паутины?



Day.Az со ссылкой на Makataka.ru решил удариться в ностальгию и вспомнить, как мы жили до того, как Интернет ворвался в нашу жизнь.



Играли в волшебном месте под названием "улица" до тех пор, пока не раздирали локти и колени.

Не было ничего интереснее игры в классики или резиночку.



Кроме строительства штабиков на деревьях. В нашем воображении они действительно выглядели так.

Звонили девушке на домашний телефон, надеясь, что ее отец не возьмет трубку.

Покупали аудиокассеты.

Ответы на вопросы искали в энциклопедии.

Да и вообще чаще ходили в библиотеку.

Перекидывались записочками вместо сообщений.

И отправляли друг другу настоящие письма по почте. Письма - это такие длинные сообщения, но пишутся на бумаге, если кто забыл.

Заранее договаривались о точном месте и времени встречи.

Караулили передачи по телевизору, чтобы не пропустить их.

Заказывали любимую песню по радио, а потом с волнением ждали ее.

Играли в "Тетрис".

Или в "Сапера".

А потом появился Интернет и отнял у нас все свободное время!

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