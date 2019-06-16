Сейчас всего лишь при помощи одного небольшого устройства мы можем обмениваться мгновенными сообщениями, покупать книги или музыку, получать любую необходимую информацию и многое другое. И как люди обходились без всемирной паутины?

Day.Az со ссылкой на Makataka.ru решил удариться в ностальгию и вспомнить, как мы жили до того, как Интернет ворвался в нашу жизнь.

Играли в волшебном месте под названием "улица" до тех пор, пока не раздирали локти и колени.

Не было ничего интереснее игры в классики или резиночку.
 

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Кроме строительства штабиков на деревьях. В нашем воображении они действительно выглядели так.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Звонили девушке на домашний телефон, надеясь, что ее отец не возьмет трубку.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Покупали аудиокассеты.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Ответы на вопросы искали в энциклопедии.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Да и вообще чаще ходили в библиотеку.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Перекидывались записочками вместо сообщений.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

И отправляли друг другу настоящие письма по почте. Письма - это такие длинные сообщения, но пишутся на бумаге, если кто забыл.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Заранее договаривались о точном месте и времени встречи.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Караулили передачи по телевизору, чтобы не пропустить их.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Заказывали любимую песню по радио, а потом с волнением ждали ее.

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Играли в "Тетрис".

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

Или в "Сапера".

14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи интернета

А потом появился Интернет и отнял у нас все свободное время!

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