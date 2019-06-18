Сегодня звезды гороскопа обещают особенно эмоциональный и полный общения день. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими. День не склоняет к организованности и рутинным делам, зато зовет к приключениям, так что соблазн нарушить монотонность жизни будет слишком велик. Это отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений. Слишком увлекающимся натурам следует соблюдать осторожность, чтобы не зайти слишком далеко. Для остальных же актуальный совет: избегайте конфликтов и излишеств, и тогда день принесет вам максимум положительных эмоций.

Овен

Сегодня залогом успеха Овна в делах станет лозунг "Знание - сила!". Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Овну есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Телец

Сегодня день для Тельца будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Телец почерпнет из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Телец будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут склонны судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые они примут, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Близнецах-начальнике, их подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Близнецов не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у них припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Близнецам лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Рак

Сегодня залог успеха Рака в делах - это люди, которые его поддерживают. В одиночку Рак не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Рак может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Рак сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Лев

Сегодня день Льва обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Льва переменами к лучшему в его жизни.

Дева

Сегодня Дева будет буквально излучать успех! Ее внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Деве не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Весы

Сегодня лучше всего Весам будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним они сумеют подойти творчески. В самой незамысловатой работе Весы способны обнаружить свою изюминку, и это раскрасит их будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Весам лучше держаться в стороне - сегодня их мышление не отличается глобализмом, и они рискуют упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Весы вряд ли сумеют за ней успеть.

Скорпион

Сегодня Скорпиона ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Скорпион имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Стрелец

Сегодня большую часть времени Стрельцу придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Стрелец сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Козерог

Сегодня Козерога может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Козерога людьми достаточно остро. Сам же Козерог может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Козерогу надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Водолей

Сегодня Водолей будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Водолей может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Водолей-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Водолей-подчиненный успеет переделать массу дел!

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам задуматься над тем, все ли их устраивает? Возможно, они устали от повседневной рутины? Или в их жизни назрели перемены? В этом случае Рыбам стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы они решительно начали менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

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