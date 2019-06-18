Молодой Иосиф Джугашвили некоторое время трудился вычислителем-наблюдателем в геофизической обсерватории в Тифлисе.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Недоучившийся семинарист

В 1894 году юный Сосо окончил Горийское православное духовное училище и поступил в Тифлисскую духовную семинарию. Именно там он впервые познакомился с марксизмом и увлекся подпольной революционной деятельностью.

Несмотря на то, что, по свидетельствам историков (в частности, английского исследователя Саймона Себаг-Монтефиоре) Сталин был чрезвычайно одаренным студентом и получал высокие оценки практически по всем предметам, на пятом году его обучения, вышел приказ об исключении из семинарии с формулировкой "за неявку на экзамены по неизвестной причине".

Хотя не исключено, что настоящим поводом для исключения являлась революционная деятельность Джугашвили: он вел марксистскую пропаганду и среди семинаристов. Ему выдали свидетельство об окончании четырех курсов высшего учебного заведения, которое давало право преподавать в начальных народных училищах.

Революционер-метеоролог

Какое-то время будущий вождь давал уроки и этим зарабатывал себе на жизнь. В конце 1899 года он нашел первую в своей жизни постоянную работу в Тифлисской геофизической обсерватории, существующей с 1861 года.

В обязанности 20-летнего Сосо входил ежечасный обход всех измерительных приборов. Кроме того, он должен был записывать в специальную тетрадь результаты наблюдений за температурой воздуха, облачностью, ветром и давлением. При этом жалованье у будущего вождя было по тем временам вполне приличным - 20 рублей в месяц. Выходить на дежурства требовалось не каждый день: всего Сталин отработал 98 смен. Жил он тут же, при обсерватории.

Молодой человек быстро зарекомендовал себя, так что ему даже поручали контролировать работу коллег. Сохранились воспоминания о нем одной из сотрудниц, датированные, впрочем, уже 1938 годом, когда Сталин был у власти: "Всегда скромный, аккуратный в посещениях на службу и пунктуальный в работе. Вот такое впечатление осталось у меня о товарище Джугашвили, работавшем со мной в одной комнате в Обсерватории с конца 1899 года почти до конца 1900-го".

Работа в обсерватории занимала не слишком много времени, поэтому Коба (такого было "партийное" прозвище Сталина) продолжал участвовать в марксистских кружках, занимался организацией митингов и стачек. Иногда он прямо на рабочем месте проводил революционные собрания.

21 марта 1901 года в обсерваторию нагрянула полиция с обыском, но Кобе удалось вовремя скрыться. После этого он уволился и перешел на нелегальное положение, став профессиональным революционером и получая средства на жизнь из партийной кассы.

Полезный опыт

По-видимому, полученный опыт работы метеорологом в дальнейшем пригодился Сталину. Именно во время Великой Отечественной войны подал идею забрасывать в тыл врага автоматические метеозонды. Полученные сведения о погодных условиях позволяли корректировать действия авиации.

Кстати, сегодня во время экскурсии в Тбилисскую магнитно-метеорологическую обсерваторию вам с гордостью покажут кабинет и стол, за которым работал Сталин. На стене - портрет работы малоизвестного художника 50-х годов прошлого века, изображающий молодого Джугашвили у метеоприбора.

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