Средний взрослый проводит от двух до трех часов в день перед экраном смартфона. Обычная американская семья в день смотрит телевизор восемь часов в день. Исследование, проведенное учеными из Университета Эксетера, определило минимальное время, которое нужно проводить под открытым небом, чтобы минимизировать вред от сидячей работы и мерцающих гаджетов, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Хайтек+.

Они воспользовались данными опроса почти 20 тысяч британцев, чтобы исследовать связь между отдыхом на природе и самочувствием. Еженедельные контакты с природой измерялись блоками по 60 минут. Кроме того, ученые исключили такие факторы, как время, проведенное под открытым небом в жилых районах, например, во дворах, передает Day.Az.

Анализ показал, что люди, которые провели от 120 до 179 минут в неделю на природе - в парках и лесах - значительно чаще оценивают свое здоровье и качество жизни как хорошее, по сравнению с неделей, когда выбирались на природу реже.

Менее 120 минут в неделю на природе не давали такого преимущества. Следует отметить, что и увеличение времени прогулок в парках и лесах до 200 - 300 минут не дало значимого улучшения самочувствия. Эти закономерности оказались универсальными для всех социальных групп.

Эти 120 минут не обязательно проводить на природе единым махом - для кого-то удобнее выехать на двухчасовую велосипедную прогулку раз в неделю, для кого-то - каждый день выбираться на 15-20 минут на прогулку по парку. Все зависит от образа жизни, преимущества же при этом остаются прежними.

Следующий вопрос, на который ученые надеются ответить в дальнейшем, - почему именно 120 минут?

Возможно, дело в минимальном уровне физической активности. Согласно исследованию американских ученых, движение эффективнее помогает сбрасывать лишний вес и не набирать его снова, чем диета. А спутниками излишнего веса, помимо диабета, часто бывают депрессия и одиночество.

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