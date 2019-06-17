Один из крупнейших и старейших аукционных домов мира Sotheby's продан. Его сбыли с рук главе телекоммуникационной группы Altice французскому миллиардеру Патрику Драи. Цена - 3,7 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правда, аукцион продается американской компании бизнесмена BidFair USA, сообщает "Интерфакс". Известие о продаже подстегнуло спрос на акции аукционного дома на торгах в Нью-Йорке. Здесь акции Sotheby's котировались 31 год. Цена акций выросла сразу на 57%.

Ожидается, что после окончания сделки акционеры Sotheby's получат за каждую акцию компании по 57 долларов. Это на 61% выше, чем уровень 14 июня 2019 года.

Торговая сделка уже одобрена советом директоров Sotheby's. Нужно еще получить одобрение регуляторов и акционеров аукционного дома. Если одобрение будет получено, то сделка о продаже аукционного дома будет закрыта в четвертом квартале 2019 года. После этого произойдет делистинг, то есть акции компании перестанут котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже.

Осенью 2018 года Бэнкси сразу после продажи своей картины "Девочка с шаром" на аукционе частично уничтожил её, запустив шредер.

А весной 2018 года картина художника-экспрессиониста Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" продана в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's за рекордные 157,2 миллиона долларов. Это стало рекордной ценой за всю историю аукционного дома.