Грандиозный прыжок, который спас жизнь антилопе - ВИДЕО
Проводник из национального парка Крюгера (ЮАР) Бонг Ниуюла запечатлел на камеру удивительное спасение антилопы гну от голодных львиц, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.kg.
Видео опубликовано на YouTube-канале Africa Geographic.
Львиный прайд устроил засаду возле водоема. Как видно на кадрах, две хищницы попытались преградить антилопе путь, когда третья гналась за ней. Однако гну перепрыгнула через львиц и даже ударила одну из них копытом по морде.
Интернет-пользователи восхитились этим моментом, заявив, что видят такое впервые. В комментариях они назвали происходящее "величайшим побегом".
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