Проводник из национального парка Крюгера (ЮАР) Бонг Ниуюла запечатлел на камеру удивительное спасение антилопы гну от голодных львиц, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.kg.

Видео опубликовано на YouTube-канале Africa Geographic.

Львиный прайд устроил засаду возле водоема. Как видно на кадрах, две хищницы попытались преградить антилопе путь, когда третья гналась за ней. Однако гну перепрыгнула через львиц и даже ударила одну из них копытом по морде.

Интернет-пользователи восхитились этим моментом, заявив, что видят такое впервые. В комментариях они назвали происходящее "величайшим побегом".

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