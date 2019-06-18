На просторах Сети недавно появился прикол, в котором родители обещают детям выдать крупную сумму денег на карманные расходы, если те поймают своим лбом падающую банковскую карточку. Чаще всего дети терпят неудачу, однако отцу этого ребенка теперь придется раскошелиться, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Судя по вмятине на двери в районе головы, тренировался сынишка долго.

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