Совет подруги принес любительнице лотерей из американского города Канзас-Сити, штат Миссури, крупный выигрыш. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает UPI.

Кейтлин Поплин (Katelyn Poplin) утверждает, что обычно покупает билеты моментальной лотереи, которые стоят один или два доллара. На этот раз она выбрала трехдолларовый билет, потому что подруга заметила на нем любимое число.

Вернувшись в машину с покупками, женщина стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 100 тысяч долларов. "Я сказала подруге посмотреть, чтобы убедиться, что не чокнулась и все сделала верно, - рассказала она. - Та говорит: "Ага, выигрыш есть!""

По словам Поплин, удача улыбнулась ей очень вовремя. Всего за неделю до покупки лотерейного билета она попала в аварию и разбила автомобиль. Выигрыш поможет решить эту проблему.

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