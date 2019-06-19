Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны, день предполагает большие возможности, с другой же - лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день - время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела. В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Сегодня именно тот день, когда слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше.

Овен

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Овну стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Овну: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Телец

Сегодня Телец сумеет убедить кого угодно в чем угодно - если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Телец сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Тельца это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Телец, не найти!

Близнецы

Сегодня Близнецы должны гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути они встретят чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Близнецов окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Близнецы сегодня не отступят, то рано или поздно достигнут своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Рак

Сегодня Раку потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Раку сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Рака в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Раку бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Лев

Сегодня Льву будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Льва пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Лев сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Дева

Сегодня Дева в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать ее с небес на землю. От Девы потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Деве удастся втянуться в активный режим, ее день пройдет очень продуктивно. Если же она сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Весы

Сегодня Весам будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня они будут достаточно рассеяны и склонны отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Весов будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Весы, скорее всего, успеют сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, им стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Скорпион

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Скорпиона не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Стрелец

Сегодня Стрельцу не стоит надеяться только на себя - ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Стрелец будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Стрелец не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Стрелец сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Козерог

Сегодня Козерог вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Козерога хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Козерога будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Водолей

Сегодня в течение дня Водолей неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Водолею стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Рыбы

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Рыб замечательно, причем без особенных усилий с их стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Рыбы имеют шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести их на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Рыб удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

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