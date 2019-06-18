В столице Индонезии Джакарте был запечатлен крайне своеобразный метод демонтажа полуразрушенного здания. Кран поднял наверх здания экскаватор, после чего тот начал разбирать хлипкое сооружение чуть ли не проседающее под его весом, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!