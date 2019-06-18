https://news.day.az/unusual/1129963.html Крайне необычный метод сноса здания в Индонезии - ВИДЕО
Крайне необычный метод сноса здания в Индонезии - ВИДЕО
В столице Индонезии Джакарте был запечатлен крайне своеобразный метод демонтажа полуразрушенного здания. Кран поднял наверх здания экскаватор, после чего тот начал разбирать хлипкое сооружение чуть ли не проседающее под его весом, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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