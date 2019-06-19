Ученые выяснили, что трогательный взгляд появился у собак в процессе естественного отбора как стратегия общения с людьми. Об этом рассказывает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты провели исследование, в котором сравнили поведение волков и собак рядом с человеком. Ученые заметили, что вторые активнее поднимали брови в такой ситуации. Дальнейшие исследования показали, что в процессе одомашнивания у собак появилась особая мышца, при активной работе которой взгляд становится "щенячьим".

Ученые отмечают, что когда собаки поднимают брови, у людей возникает сильное желание ухаживать за ними. Эта черта привлекала человека веками.

Кроме того, сам человек повлиял на ход эволюции, неосознанно осуществляя селекцию и выбирая питомцев с более трогательным взглядом.

В более ранних исследованиях ученые уже выясняли, что собаки изображали "щенячий взгляд" в основном тогда, когда на них смотрел человек. Это позволило сделать вывод, что они намеренно используют это взгляд в коммуникации с людьми. Также исследование доказало важность мимики для процесса социального взаимодействия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!