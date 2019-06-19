Мы понимаем, что большинство людей, раз в неделю обедающих в ресторане, уже считают себя знатными гурманами и специалистами по меню. Однако даже они вряд ли знают закулисные секреты ресторанной кухни. Зато всю подноготную отлично знают шеф-повара, трудящиеся на этих самых жарких кухнях. Они-то нам сегодня и поведают, что ни в коем случае нельзя заказывать в ресторане и почему.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Голландский соус

Известный американский шеф-повар Энтони Бурден признался, что не знает ни одного коллеги, кто бы готовил голландский соус после заказа. Обычно его делают заранее и убирают, как и многие другие заготовки. Проблема в том, что вкусный соус очень любят бактерии и его нужно хранить в строгих условиях при определенной температуре. А такие условия соблюдают далеко не все.

Рыба по понедельникам

Обычно рыбные рынки, которыми так славятся азиатские страны, не работают по субботам. Так что все, что там продают в воскресенье и понедельник, - это улов четверга и пятницы. Можно представить, что там доживает до начала рабочей недели.

Курица

Многие выбирают блюда из курицы, потому что их очень трудно испортить. Только вот посетители ресторанов не задумываются о количестве химикатов, гормонов и антибиотиков, которые могут быть в курице. На сегодняшний день можно заказать блюда из другой птицы - например, перепелки или цесарки. А уже дома можно приготовить курицу с фермы, в которой вы точно уверены.

Неспециализированные блюда

Часто можно увидеть, как посетители, к примеру, японского ресторана хотят пасту или бургер. Если уж вы пришли в японский ресторан, заказывайте то, на чем он специализируется. Зачем идти в бургерную и брать скромный салат или пасту? В таких местах эти блюда вписаны в меню только для того, чтобы всем угодить. И несложно догадаться, что непрофильные блюда будут так себе.

Так что, если хотите пасты, идите в ресторан с правильной кухней.

Морепродукты

Морепродукты вообще опасная вещь и чрезвычайно капризный продукт. Если вы не уверены в качестве, происхождении или свежести, ни в коем случае не берите их. Например, в США треть морепродуктов продается с неправильной маркировкой.

Вагю и кобе

Вагю - общее название нескольких пород коров, мясо которых высоко ценится и стоит очень дорого. А кобе - это говядина премиального качества, получаемая от быков японской черной породы. Причем мясо за пределы Японии не вывозится, так что все, что продается вне страны, имеет мало общего с настоящей кобе.

Многие рестораны, чтобы придать себе респектабельности и эксклюзивности, а также заработать побольше, включают в меню блюда из мяса вагю или кобе. Стоит ли говорить, что то, что вам подадут, может оказаться вовсе не кобе. Лучше брать рибай из ангуса - не прогадаете.

Устрицы

Согласно статистике, за последние пять лет случаев отравления моллюсками было зафиксировано гораздо больше, чем за два десятка лет. Возможно, это связано с потеплением воды в Мировом океане - как известно, бактерии размножаются быстрее в более теплой среде. Или мода на устрицы достигла своего апогея. В любом случае устрицы стоит брать только в проверенном месте на морском побережье. Если не дай бог отравитесь, запомните это на всю жизнь.

Деликатесы

На самом деле особого смысла брать деликатесы в ресторане нет. Даже в специализированном магазине эти самые деликатесы обойдутся вам гораздо дешевле, плюс их хватит на несколько блюд. Так что подумайте еще раз, прежде чем заказывать очередной шедевр, украшенный сверху ложечкой икры или хлопьями трюфеля.

Своеобразные блюда

Далеко не все традиционные блюда из прошлого стоит пробовать. Даже если вы много о них слышали и видели их в разных меню. Например, хэш из солонины - блюдо, которое придумали в военное время, потому что говядину выдавали нормированно. По сути, вы заказываете на завтрак консервированную говядину, в то время как в меню полно блюд из свежих и вкусных продуктов.

Все, что вы можете приготовить дома

Раз уж вы выбрались "в свет", чтобы пообедать в ресторане, не заказывайте блюдо, которое вы часто едите дома, только потому, что оно ваше любимое. Попробуйте что-то новое, что заставит вас удивиться и взорвет вкусовые рецепторы. Это необязательно должно быть что-то модное с сумасшедшими сочетаниями, достаточно того, что вы ни разу не пробовали.

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