Пьяный житель Польши прокатился на советском танке Т-55 по центру города Паенчно (Лодзинское воеводство), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира", - рассказал собеседник агентства.

"Вскоре полицейские нашли 49-летнего владельца танка, который был пьян, что подтвердила последующая экспертиза", - добавил он.

Оказалось, что танк перевозили на специальном прицепе, но прицеп сломался. "Боевую машину сняли с прицепа. Нетрезвый владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял на борт пассажира", - рассказал представитель полиции.

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