Молодожены пришли в ЗАГС в костюмах тираннозавров - ВИДЕО
Во Львове пара решила прийти на свою свадьбу в костюмах тираннозавров, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
Михаил и Соломия были вместе одиннадцать лет, они подумали, что "просто расписаться" - это не для них.
Именно поэтому молодожены появились возле ЗАГСА в объемных костюмах динозавров, не предупредив о своем решении ни родителей, ни гостей.
На необычные наряды реагировали все прохожие и невесты. Директор ЗАГСа также пришел к молодоженам и признался, что впервые за годы работы "увидел таких придурков".
Церемония бракосочетания прошла без костюмов. В ЗАГСе не были против, но было бы тяжело ставить подписи и надевать кольца. На свадьбе невеста появилась в белом платье, а жених - в джинсах и футболке.
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