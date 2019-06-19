Посетители Национального парка Рантхамбор в Раджастане (Индия) сняли на видео охоту голодного тигра. Хищник безрезультатно попытался поймать загнанного на дерево медведя. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Metro.

На видео можно увидеть, как молодой тигр примостился на нижней ветке и поглядывал наверх, по-видимому, ожидая более удачного момента для атаки на медведя. Тот, в свою очередь, ерзал над зверем, пытаясь найти более надежную позицию, а затем развернулся на 180 градусов и зарычал. От неожиданности тигр свалился с дерева и убежал в кусты, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!