Разработчица из Канады поделилась своим способом чистки чеснока в Twitter. За несколько часов ролик разлетелся по всем социальным сетям. В настоящий момент он имеет более 13 млн просмотров, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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