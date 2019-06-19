https://news.day.az/unusual/1130359.html Это видео стремительно набирает популярность в Сети - ВИДЕО
Это видео стремительно набирает популярность в Сети - ВИДЕО
Разработчица из Канады поделилась своим способом чистки чеснока в Twitter. За несколько часов ролик разлетелся по всем социальным сетям. В настоящий момент он имеет более 13 млн просмотров, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
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