В австралийском штате Новый Южный Уэльс питон пробрался в машину к женщине. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 18 июня. Джоди (Jodi) возвращалась с пляжа, прохожие предупредили австралийку о том, что под ее машину скользнула гигантская змея. Женщина испугалась садиться в автомобиль и позвала на помощь своего друга, профессионального укротителя змей - Франческо Веллоцци (Francesco Vellozzi)

Мужчина час пытался вытащить рептилию из машины. Сначала он открыл дверь и услышал шипение змеи, а затем решил вынуть аккумулятор, чтобы добраться до нее. На кадрах видно, как Велоцци пытается снять рептилию с двигателя, однако она обвивает его ногу. Через некоторое время питон выскальзывает на дорогу под бампером, а мужчина берет его на руки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Помощник Веллоцци сказал, что это самка ромбического питона, длина которого может достигать около четырех метров в длину. Они не ядовиты и не представляют особой угрозы для человека.

По словам змеелова, Джоди теперь боится водить машину, в которую пробралась рептилия, и планирует купить новый автомобиль.

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