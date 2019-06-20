Голливуд зачастую тратит на съемку некоторых фильмов суммы, сравнимые с бюджетом некоторых африканских стран. Однако не всегда такие многомиллионные траты оправдываются. Каким-то картинам, несмотря на богатые бюджеты суждено было стать самыми провальными в истории Голливуда.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Остров головорезов"

Картина вышла в свет в 1995 году и заработала около 10 миллионов долларов. Все бы ничего, да только на ее съемки было потрачено почти в десять раз больше - 98 миллионов. Неплохая картина о кровожадных пиратах провалилась во многом потому, что создатели решились выпустить ее прямо перед Новым годом. "Остров головорезов" просто не выдержал конкуренции с любимыми зрителями рождественскими мелодрамами.

"Александр"

Кинокритики с недоумением ожидали того, как Оливер Стоун снимет историческую сагу об Александре Македонском. Все дело в том, что Стоун обычно блестяще снимает психологические драмы и триллеры. Как и ожидалось, дебют режиссера в жанре не удался. Картину не спасли ни Анджелина Джоли, ни Колин Фарелл. Так, "Александр" заработал 34,3 миллиона, а потрачено было 155 млн!

"Основной инстинкт 2"

Ожидалось, что сиквел культового "Основного инстинкта" принесет 150-200 миллионов прибыли. Однако исполнительница главной роли Шэрон Стоун, как оказалось, уже не так будоражит фантазии зрителей. Фильм заработал очень скромные 6 миллионов долларов при бюджете в 70 млн.

"Водный мир"

Картина, которую российские каналы наперебой показывали в двухтысячные годы, заработала в прокате всего 88,2 млн. А потрачено было целых 175 миллионов долларов! Многие удивляются таким расходам, ведь "съемки в основном проводились на старых кораблях, а герои были одеты в обноски".

Но, оказывается, в Голливуде даже верят, что, если пригласить на главную роль Кевина Костнера, фильм, скорее всего, провалится. И "Водный мир" только доказал эту странную закономерность.

"Женщина - кошка"

Оказалось, образ женщины-кошки заметно уступает в популярности остальным героям комиксов. Зрители любят Супермена, Человека-паука и Бэтмена, а вот к образу женщины-супергероя в 2004-м году публика оказалась неготовой. Исполнительница главной роли Холли Берри даже была признана худшей актрисой года. Неудивительно, что картина заработала 40, 2 миллиона долларов, тогда как потрачено было около ста миллионов!

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