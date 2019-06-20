Люди старшего возраста любят ностальгически вспоминать СССР, однако зачастую это связано не с тем, что жизнь в "союзе нерушимом республик свободных" была невероятно хороша, а с тем, что вместе с СССР они вспоминают свое детство и юность. Ведь в реальности жизнь в СССР имела массу проблем, которых не было в западных странах. Недаром в 90-е, когда открылись границы, к измученным бледным россиянам стали приезжать в гости румяные здоровые иностранцы - словно жители других, более здоровых планет. Часть из проблем, характерных для стран "Восточного блока", нашла свое отражение в фильмах того времени.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Пьянство и алкоголизм

Мужчины в СССР пили и пили много. Пьянство и вызванные им болезни и травмы были самой распространенной причиной смерти советских мужчин в трудоспособном возрасте. Алкогольные бытовые практики отражены в таких классических фильмах, как "Осенний марафон", "Афоня", "Влюблен по собственному желанию", "Полеты во сне и наяву", "Калина красная", "Бриллиантовая рука" и множестве других фильмов. Практически во всех советских фильмах, исключая фильмы для детей и подростков, есть сцена распития алкогольных напитков.

Товарный дефицит

В фильме "Влюблен по собственному желанию" в одной из сцен главную героиню обманывает мошенница в универмаге, подсунув вместо красивой кофточки кусок тряпки. Это связано с тем, что красивой одежды в магазинах не было, и модницы были вынуждены или шить сами, или покупать наряды "с рук" у спекулянтов. В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" главный герой, изобретатель машины времени, вынужден покупать необходимые детали для своей машины тоже "с рук".

Нехватка общественного транспорта

В фильме "Осенний марафон" в одной из сцен герой, которого играет Басилашвили, едет в набитом троллейбусе, сдавленный людьми со всех сторон. В набитую электричку с боем прорываются герои фильма "Влюблен по собственному желанию".

Незащищенность женщин

В фильме "Москва слезам не верит" главную героиню насилует на вечеринке парень, будущий отец ее дочери, хотя девушка говорит "нет". В дальнейшем мы видим, что ни героиня, ни насильник не считают произошедшее чем-то преступным и никакого наказания парень не несет.

Квартирный вопрос

Квартирный вопрос испортил в СССР не только москвичей. В фильме "По семейным обстоятельствам" косноязычный риэлтор пытается помочь героине разменять квартиру, потому что ее дочь вышла замуж и привела мужа жить к себе. Однако помощь риэлтора - вне закона, поэтому герои вместо "квартира" говорят "кофточка", а вместо комнат - "рукава" или "карманы", в результате героиня постоянно путается и не понимает, о чем идет речь. Дело решается тем, что мать семейства сама выходит замуж и уезжает в квартиру к мужу.

Фальшивая пропаганда

В фильме "Курьер" (1986 год) молодой герой издевается над номенклатурными родителями подружки, говорящими заученными штампами.

Невозможность путешествовать за границу

В фильме "Бриллиантовая рука" единственным человеком из всего дома, когда-либо бывшим за границей, является Семен Семенович Горбунков. Хотя домуправ, которую играет Мордюкова, явно непрочь побывать в Париже, но ей остается только вздыхать и мечтать. Проблему подчеркивает то, что Горбункову пришлось ехать в поездку одному, без семьи.

Сословное неравенство

В СССР все были равны, но некоторые равнее. В том же "Курьере" одежда молодых людей - главного героя и героини - подчеркивает их разный социальный статус.

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