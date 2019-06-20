Мужчины рассказали в Сети, какие качества и особенности женщин невыносимо их раздражают. Оказалось, у сильной половины есть целый список "бесячих" женских свойств, которые заставляют их бежать от дам в обратном направлении.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Командирский тон

Синдром старшей сестры или учительские привычки женщин особенно раздражает мужчин. Постоянные наставления, высказанные в командирском тоне, вряд ли понравятся мужчине. По их словам, добиться какого-то результата можно лишь женскими хитростями: свои пожелания чаще всего женщинам следует высказывать мягко и ненавязчиво.

"Денежный" интерес

Когда на первом свидании, девушка спрашивает о марке машины своего ухажера, ему скорее всего больше не захочется за ней ухаживать. Мужчин вообще, оказывается, бесят всякие разговоры про деньги. А женская позиция "ты мне должен" отталкивает очень многих.

"Все хорошо"

Если вы делаете вид, что не обиделись, и на вопросы мужчины недовольно отвечаете "все нормально". Он решает просто больше не возвращаться к этому вопросу. Потом выясняется, что у вас вовсе не все нормально. Ну а потом выясняется, что мужчина взбешен и раздражен.

Болтливость и молчаливость

Непрекращающаяся женская болтовня о туфлях, подругах или о туфлях подруг крайне раздражает мужчин. Считается, что в день мужчина произносит вдвое меньше слов, чем среднестатистическая женщина.

При этом излишняя скромная молчаливость также бесит мужчин. Невозможность поддержать разговор ставит их в неловкое положение. Хотя возможно, дело просто в отсутствии общих тем.

Намекать нельзя, помиловать

Привычка говорить намеками вполне логично раздражает мужчин, ведь они попросту эти намеки не понимают. Только в редких случаях ваши попытки донести истину могут сработать.

"Мужики козлы"

Постоянные разговоры о том, что "все мужики козлы" и "им всем только одно и нужно", оказывается, раздражают сильную половину человечества, даже если вы не имеете ввиду конкретно вашего мужчину.

Ребенок ты или женщина

Женская привычка разговаривать детским голосом и коверкать слова, топать ножкой или обиженно "надувать" губки чаще всего бесит мужчину. Если вы привыкли применять это "оружие" слишком часто, он просто решит, что вы немного не в себе.

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