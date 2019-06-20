Названия должностей Филиппа Денисовича Бобкова вызывали у любого советского гражданина оторопь. Как признавалась Майя Плисецкая, по логике тогдашней жизни, начальник 5-го управления, а затем и заместитель председателя КГБ должен был быть настоящим исчадием ада. Однако именно к нему обращались многие советские звезды. И Бобков почти никогда не отказывал.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Заграничные гастроли и "измена родине"

Если верить автору книги "Алла Пугачева. Жизнь и удивительные приключения певицы", Алексею Белякову, Филипп Денисович Бобков несколько раз оказывал помощь известной певице Алле Пугачевой. На страницах своего издания Беляков приводит слова бывшего мужа Пугачевой, продюсера Евгения Болдина, который утверждал, что Бобков не однажды оказывал содействие музыкантам звезды при выезде на заграничные гастроли. По словам продюсера, при возникновении каких-либо трудностей он всегда обращался именно к Филиппу Денисовичу, и тот мгновенно разруливал ситуацию. А уж у самой Аллы Борисовны, которая еще с 1970-х годов регулярно бывала за рубежом, никаких проблем с выездными визами вообще никогда не возникало. Во многом это была заслуга Бобкова.

Именно благодаря Филиппу Бобкову в 1980-х годах Примадонна не оказалась за решеткой. Хотя у нее были на это все шансы. Как пишет Федор Раззаков в своей книге "Кристина Орбакайте. Триумф и драма", тогда Пугачева дала несколько концертов в ГДР. В это же время в Германию прилетел один французский импресарио, который склонял советскую исполнительницу к побегу на Запад. Примечательно, что Пугачева на предложение француза согласилась. Правда, потом, видимо, передумала, потому как после гастролей вернулась на родину. Однако разговор между Пугачевой и французом передала куда следует переводчица певицы. Бобков вызвал Аллу Борисовну к себе. Звезда отделалась лишь двухчасовой профилактической беседой.

Без характеристики

Была знакома с Филиппом Бобковым и балерина Майя Плисецкая. Причем, артистка своей дружбы с Бобковым никогда и не скрывала и была до конца своих дней благодарна генералу за его добрые дела. Как писала танцовщица в своих мемуарах "Я, Майя Плисецкая", однажды ее пригласил к себе легендарный французский балетмейстер Морис Бежар. Однако секретарь партийного комитета, а по совместительству виолончелист по фамилии Щенков отказывался подписывать характеристику Плисецкой. В советские годы без этого документа выехать за пределы СССР, а тем паче в капиталистические страны было попросту невозможно.

В отчаянии Майя Михайловна обратилась за помощью к знакомому, который и посоветовал ей позвонить Филиппу Бобкову. Заместитель председателя КГБ внимательно выслушал звезду и сказал: "Вы поедете!" Плисецкая полагала, что стала первой гражданкой Советского Союза с 1917 года, которую выпустили из страны без необходимой характеристики. Балерина утверждала, что Филипп Денисович помогал и другим знаменитостям.

Квартиры и книги

Среди "клиентов" Бобкова Плисецкая назвала таких звезд как Ахмадулина, Якобсон, Богатырев, Мягков. Вот только далеко не все из перечисленных Майей Плисецкой известных личностей признались в том, что пользовались "услугами" генерала КГБ. А вот актер Олег Табаков не побоялся заявить об этом фактически на всю страну. Алексей Беляков в своей книге "Алла Пугачева. Жизнь и удивительные приключения певицы" утверждает, что Табаков на каком-то торжестве во всеуслышание поблагодарил Филиппа Бобкова за оказанное содействие, и в том числе при получении артистом квартиры. Поэт Евгений Евтушенко тоже не постеснялся выказать свое признание Бобкову. Однажды у Евтушенко конфисковали на границе запрещенную литературу, а Филипп Денисович помог ее вернуть.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!