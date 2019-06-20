Оказывается, детские площадки нравятся не только ребятишкам, ведь выходцы из другого мира тоже вполне могут явиться туда, чтобы немного развлечься, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Охранник Патрицио Аранцибиа Толоза из Сантьяго (Чили) глазам своим не поверил, когда увидел запись с камеры видеонаблюдения. Качели на площадке принялись сначала робко двигаться, а потом бешено раскачиваться. При этом, если присмотреться ко вторым качелям, которые неподвижны, и к веткам деревьев, то сложно списать всё на ветер. Кроме того, Патрицио заметил рядом с качелями мечущуюся тень. Видеоролик очень понравился зрителям, многие из которых заявили, что это привидение, которое по каким-то причинам пришло на детскую площадку, чтобы поиграть.

Некоторые эксперты, прекрасно знающие способы подделки таких видео, внимательно изучили кадры и пришли к выводу, что они, похоже, подлинные, а таинственная тень на земле прибавляет им ещё больше достоверности.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!