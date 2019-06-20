В Саудовской Аравии произошел курьезный случай на концерте легендарного певца Мухаммеда Абду.

Ветеран саудовской эстрады выступал с концертом в аль-Касиме, и его выступление транслировалось по телевидению, когда внезапно на лоб Абду сел гигантский кузнечик, передает Day.Az со ссылкой на IslamNews.

Телезрители, глядя на лицо 70-летнего певца крупным планом, не могли поверить своим глазам - Абду невозмутимо продолжал петь, не обращая внимания на огромное насекомое над бровью.

Кузнечик успел прогуляться по лбу легендарного певца, прежде чем тот спокойно его смахнул.

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