Казалось бы, что опасного может быть в обычных деревьях, кроме сухих веток, которые могут на вас упасть, либо молнии, которая может ударить в дерево? Однако "древо жизни" существует только в мифологии, в реальности же некоторые творения природы могут присниться вам лишь в кошмарах. В мире есть деревья, которые в очередной раз напоминают людям, что нужно быть острожным с тем, что они трогают или едят. Несмотря на красивый вид, встреча с некоторыми из них может оказаться фатальной.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Манцинелловое дерево

"Маленькое яблоко смерти", "пляжное яблоко" - дерево manzanilla de la muerte находится под угрозой исчезновения. Оно растет на карибском побережье, а также вдоль Флориды, Мексики и Центральной и Южной Америки. Растение похоже на яблоню, а его плоды - на яблоки. Они содержат канцерогенный и ядовитый химический состав форбол и другие токсичные химические вещества. Прямой контакт человека с этим деревом может привести к болезненным ожогам кожи, а съев "яблоко", можно умереть. Ожоги можно получить, даже постояв под растением во время дождя.

Агалоховое дерево

Когда его ветви и листья ломаются из них течет "молочный" сок, к которому нельзя прикасаться. Он может вызвать покраснения, волдыри на коже и даже временную слепоту, если попадет на глаза. При правильном использовании специалисты извлекают из него полезные свойства.

Стрихниновое дерево

Известное как "рвотный орех" дерево произрастает в Индии, Юго-Восточной Азии на открытых местах. Содержит один из самых жестоких ядов - стихнин. Его воздействие на нервную и мышечную системы человека может вызвать внезапное сокращение мышц, поэтому отравление им можно принять за проявление столбняка. От воздействия сока этого дерева могу начаться глазные боли, паралич и утяжеление языка. Прямого противоядия от него нет, но пермагонат калия может подавить стихнин. Однако лечиться нужно вовремя, иначе человеку грозит смертельный исход.

Бругмансия

"Ангельские трубы" или бругмансия представляет смертельную опасность для человека. Яд цветка этого дерева в форме колокольчика может вызвать ужасные галлюцинации, приводя человека в состояние "зомби". Может привести к лихорадке, бреду и нарушению памяти.

Олеандр

Приятно пахнущее дерево с красивыми цветами содержит опасные вещества: сердечные гликозиды, сапонины, олеандрин и другие. Если проглотить цветок, можно спровоцировать нарушения в работе ЖКТ, сердца, зрения, аллергию, обмороки и даже летаргию.

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