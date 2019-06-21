Увидев однажды рисовые террасы, создается впечатление, что выращивание культур в этих странах осуществляется с помощью ландшафтного дизайна.

Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru представляет вам самые невероятные пейзажи из Китая, Швейцарии, Вьетнама, Перу, Филиппин и Японии.

В горных областях рис выращивают на террасах, которые созданы на склонах гор и огорожены валами для удержания воды.

1. Рисовые террасы во вьетнамской провинции Йенбай, 23 октября 2012. (Фото Hoang Dinh Nam):

2. Световые террасы на берегу океана в префектуре Исикава, Япония, 15 января 2015. (Фото Keren Su | Corbis):

3. Рисовые террасы в провинции Йенбай, Вьетнам, 27 сентября 2015. Высота - от 1000 до 2000 метров над уровнем моря. (Фото Hau Dinh):

4. Террасы к северо-западу от Ханоя, 4 октября 2015. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):

5. Рисовые террасы, расположенные в округе Юаньян в провинции Юньнань, одни из самых больших и живописных в мире, 23 февраля 2016. (Фото Yu Fangping):

6. Террасы-виноградники в долине Роны в Швейцарии, 24 октября 2006. (Фото Jean-Bernard Sieber | Reuters):

7. Террасы в северо-западу от Ханоя, 4 октября 2015. (Фото Nguyen Huy Kham | Reuters):

8. Виноградники в Швейцарии, 7 марта 2016. (Фото Denis Balibouse | Reuters):

9. Рисовые поля в провинции Йенбай, Вьетнам, 26 сентября 2015. (Фото Hau Dinh):

10. Вьетнам, 1 октября 2013. (Фото Hoang Dinh Nam):

11. Террасы в Китае. Они очень старые - их сделал пару тысяч лет назад местный народ хани, а недавно их внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Yang Zongyou):

12. Живописные террасы в деревне Dangniu, Китай, 25 августа 2016.

13. Так выглядят террасы со спутника. (Фото Google, Inc.):

14. Фермеры на террасах. Лонгшенг, Китай, 11 апреля 2016. (Фото Johannes Eisele):

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