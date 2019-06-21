Как думаете, где мультипликаторы черпают вдохновение, чтобы создавать неповторимых и харизматичных персонажей! Да просто есть люди, на которых они просто невероятно похожи! В подборке Day.Az со ссылкой на Prikol.is мультперсонажи и их реальные двойники:

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