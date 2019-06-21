https://news.day.az/unusual/1130889.html 15 персонажей мультфильмов и их двойники в реальной жизни - ФОТО
15 персонажей мультфильмов и их двойники в реальной жизни - ФОТО
Как думаете, где мультипликаторы черпают вдохновение, чтобы создавать неповторимых и харизматичных персонажей! Да просто есть люди, на которых они просто невероятно похожи! В подборке Day.Az со ссылкой на Prikol.is мультперсонажи и их реальные двойники:
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