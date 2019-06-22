Сегодня звезды гороскопа склоняют проявить решительность и энергичность, позабыв при этом про дипломатичность. Возможны конфликты и столкновения интересов, которые могут вспыхивать совершенно спонтанно. Чтобы не провести весь день в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви. День создан для того, чтобы добиваться своего, так что не упустите свой шанс! Берите инициативу в свои руки: сегодня любовь - это поле битвы, и победу на нем одержит самый решительный.

Овен

Сегодня энтузиазма Овну не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Овна или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Овна сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Телец

Сегодня главной движущей силой Тельца станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами - ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Тельца в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Тельца весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть его немного вперед.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Близнецам встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что они способны сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Близнецов найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы им как никогда.

Рак

Сегодня от Рака потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Рак не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Рака сегодня просто нет - либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Лев

Успех сегодняшнего дня Льва напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Лев обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Льву просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Лев еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

Дева

Сегодня с самого утра Дева с головой уйдет в работу, и вынырнуть ей будет нелегко. Она будет настолько сосредоточена, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ей помешать. Звезды гороскопа советуют Деве использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых она все от начала до конца решает сама. А вот работа в команде ей сегодня противопоказана: погруженная в свои мысли Дева просто не услышит слова окружающих.

Весы

Сегодня у Весов неожиданно для них самих могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Весы попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ними другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Весов есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Скорпиона, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Скорпиону предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Стрелец

Сегодня в делах Стрельцу может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Стрельца практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Стрелец сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!

Козерог

Сегодня девизом жизни Козерога станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Козерог не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Козерога достаточно просто ему не мешать. Все остальное Козерог сделает сам, добившись неплохих результатов.

Водолей

Сегодня секрет успеха Водолея кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Водолея к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Водолей сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Водолей сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Рыбы

Сегодня Рыбам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Возможно, они считают, что обладают недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Рыбам набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

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