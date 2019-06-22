Пламенные и опасные обладают магическим даром, у них нет души, поэтому они могут украсть вашу - какие только мифы и стереотипы не ходят про рыжеволосых женщин! Однако у людей с этим уникальным фенотипом действительно есть набор признаков, которых нет, например, у блондинов или брюнетов. Некоторые из них вполне предсказуемы и логичны, другие - удивительны.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Мутация

Исследователи из Национального института здоровья США установили, что рыжий пигмент имеют определенную мутацию в гене MC1R. Эта особенность увеличивает количество красного пигмента - феомеланина и уменьшает количество более темного - эумеланина. Первый отвечает за светлую кожу и бледные глаза, второй - за морковный цвет волос и веснушки. Рыжеволосым нужно быть осторожными на солнце, поскольку они более чувствительны к ультрафиолету из-за недостатка эумеланина.

Редкость

Рыжие составляют всего 2% от населения земного шара. В книге "Рыжие: естественная история рыжеволосых" английской писательницы Джекки Харви говорится, что эти люди чаще встречаются в Северной и Западной Европе. Причина такой редкости в том, что рыжеволосость относится к рецессивным признакам. Чтобы родиться с имбирным цветом волос, нужно, чтобы носителями мутации в гене MC1R были оба родителя. Рыжими могут быть их дальние родственники, поэтому рождение такого ребенка иногда становится сюрпризом.

Рыжеволосые с голубыми глазами встречаются еще реже. Издание Science Daily отмечает, что наличие голубых глаз тоже относится к рецессивным признакам.

Реклама

Рыжеволосые люди, особенно женщины, широко представлены в рекламе. По данным исследования компании Upstream Analysis, которая занимается анализом медиа, в часы пик телевизионного просмотра в 30% рекламных роликов можно увидеть рыжих. Считается, что они более фотогеничны. Некоторые исследования указывают, что красный цвет оказывает на людей положительный эффект.

Реакция на медикаменты

Мутация в гене MC1R влияет на чувствительность к боли. Рыжие немного иначе реагируют и на обезболивающие. Они сильнее чувствуют термическую боль - жар и холод. По данным Национального института здоровья США, эти люди более устойчивы к лидокаину и им нужно больше наркоза на операционном столе. По данным Science Daily, рыжие женщины лучше реагируют на опиаты, чем мужчины с такой же генетикой, а также нерыжеволосые люди.

Болезни и чувствительность к медикаментам

У рыжеволосых вырабатывается больше адреналина, чем у других людей. Все дело в том, что они обладают повышенной функцией надпочечников, благодаря чему не только производят больше адреналина, но и получают к нему более быстрый доступ. Благодаря этому они могут лучше справляться в экстремальных условиях, что дает больше шансов на выживание. Вместе с тем повышенная выработка адреналина объясняет их более вспыльчивый характер.

Рыжие более склонны к раку коже - меланоме, а также к развитию болезни Паркинсона. Исследование показало, что лабораторные мыши с геном MC1R вырабатывают меньше дофамина с нейротрансмиттерами в определенных частях головного мозга. Нервные клетки, которые не вырабатывают дофамин, более подвержены повреждениям, что приводит к риску возникновения заболевания.

Запах

Еще в 1866 году доктор Августин Галопин в своей книге "Аромат для женщин" отметил, что женщины пахнут по-разному в зависимости от их цвета волос. Он утверждал, что рыжеволосые имели амбровый аромат. Выводы Галопина научно не подтверждены, но есть реальные исследования, которые доказывают, что невидимый слой жира на коже рыжих более кислый. Если надушить такого человека, он будет пахнуть иначе, чем люди с другим цветом волос.

Витамин D

Благодаря тому, что люди с имбирным цветом волос чаще встречаются в северных широтах, где мало солнечных дней, они адаптировались и производят больше витамина D. Поэтому рыжие не так сильно нуждаются в солнечных ваннах, как другие.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!