Реже обращаться к врачам может помочь обыкновенная ходьба. Всего полчаса пешей прогулки улучшат физические показатели. Каких же результатов можно достичь, регулярно прогуливаясь пешком?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Объем легких увеличится

При ходьбе увеличивается приток кислорода к легким, следовательно, их объем увеличивается, а также снижается концентрация токсинов в крови.

Зрение станет лучше

Казалось бы, какая связь между ходьбой и глазами? Тем не менее, она есть: глубокое дыхание во время ходьбы помогает расслабиться и снизить зрительную усталость. Кроме того регулярные пешие прогулки снижают проявления глаукомы.

Настроение улучшится

Чувствуете, что стресс стал вашим спутником? Срочно ищите в своем графике время для ежедневных прогулок. Во время ходьбы стимулируется циркуляция крови, организм насыщается кислородом и питательными элементами. А еще прогулки на свежем воздухе стимулируют нервные рецепторы, снижая секрецию гормонов стресса. Так что ежедневная ходьба - отличный способ борьбы с хандрой и стрессом.

Исчезнут боли в спине

Ходьба стимулирует циркуляцию крови в позвоночнике, улучшая его гибкость. Кроме того, во время ходьбы не возникает сильной ударной нагрузки, как, например, при беге. Поэтому подобная физическая нагрузка подходит и тем, кому другие упражнения противопоказаны.

Положительное влияние на мозг

Размеренное дыхание во время ходьбы уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера и препятствует возникновению деменции. Насыщение клеток мозга кислородом также стимулирует мыслительную активность.

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