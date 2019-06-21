Те из автоколлекционеров, кто не успел в свое время приобрести пару-тройку нужных гиперкаров и кого их масштабные копии не устраивают, еще не опоздали! Ибо распродается имущество Теодора Обианга Нгема - полного тезки своего отца, главы Экваториальной Гвинеи, конфискованное французскими властями. Его коллекция автомобильных редкостей оценивается сейчас минимум в 13 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теодор Обианг - он же просто Теодорин - владел, к примеру, редчайшим Lamborghini Veneno белого цвета, гиперкарами Koenigsegg One:1, McLaren P1 и, Bugatti Veyron. Кроме того, по слухам, в нее входят такие раритеты, как Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari и Aston Martin One77. Коллекцию французские власти в рамках расследования о хищении государственных средств Экваториальной Гвинеи и незаконном приобретении конфисковывали двумя партиями - случилось это в 2012 и 2016 годах.

Издание GT Spirit утверждает, что, по некоторым данным, собрание из 25 суперкаров будет выставлено на аукцион в швейцарской Женеве, причем организовывать торги будет авторитетный аукционный дом Bonhams. Однако, сами аукционисты пока эту информацию не подтверждают. Между тем, по предварительным расчетам, выручить за коллекцию можно как минимум 13 млн долларов, учитывая, что отдельные предметы из собрания коллекционера попадают на открытые торги крайне редко.

К примеру, тираж 760-сильного Aston Martin One77 составил, как ясно из названия, всего 77 экземпляров, и последний суперкар из партии был продан еще в 2012 году. Обошелся он покупателю, по некоторым сведениям, примерно в 2 млн долларов.

По данным издания, вырученные от продажи суперкаров средства планируется переправить в Экваториальную Гвинею, откуда они якобы "утекли", и потратить на различные социальные программы.

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