Почти каждый актер в начале своей карьеры мечтает оказаться в Голливуде, но удается это далеко не всем. По иронии судьбы востребованными оказываются те, кто совсем не собирался пробиваться на аллею славы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Джонни Депп

Вы удивитесь, но этот востребованный актер совсем не собирался сниматься в кино. В 15 лет он бросил школу, чтобы посвятить свою жизнь музыке. Он играл в нескольких группах прежде, чем переехать в Лос-Анджелес. Там он познакомился с Николасом Кейджем, который и посоветовал ему попробовать себя в качестве актера. Депп решил, что сможет заработать деньги для музыкальной карьеры и неожиданно для себя стал звездой. На сегодняшний день в его фильмографии более 250 фильмов и сериалов, ну а сам Депп продолжает воплощать свою детскую мечту и играет в собственной группе.

Шарлиз Терон

Будущая звезда в детстве мечтала стать танцовщицей, но этого ей не позволила травма колена. Тогда девушка подалась в модельный бизнес, но и там оказалась не очень успешна. К тому же, доходы от моделизма не позволяли ей даже оплатить аренду квартиры. Однажды она закатила скандал в банке, где ей не могли обналичить чек. В одном помещении с ней оказался представитель агентства талантов, который восхитился ее способностями и дал свою визитку. Он не прогадал и она стала звездой.

Дженнифер Лоуренс

К 26 годам Лоуренс стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд Голливуда. Девушка даже успела выиграть "Оскар". После этих фактов особенно удивительно то, что Лоуренс никогда не задумывалась об актерской карьере. В 14 лет она с мамой отправилась на экскурсию в Нью-Йорк, где на улице ее заметил скаут модельного агентства. Она попытала свои силы в этой сфере и была довольно успешна, но эта перспектива ей не понравилась, поэтому она решила пойти в актрисы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!