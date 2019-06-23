Группа учёных из университетов США и Швейцарии провела масштабный эксперимент с потерянными кошельками в 355 городах 40 стран мира. Исследование показало, бумажники с какой суммой чаще всего возвращали владельцам. Выводы опубликованы в научном журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Как ни странно, кошельки с большей вероятностью возвращались владельцам, если внутри находилась крупная сумма. При этом процент возврата зависел от количества денег. Так, в Польше, Британии и США кошелёк с сотней долларов отдавали хозяину в 72% случаев. В таких странах, как Швейцария и Норвегия, бумажники возвращали часто вне зависимости от количества денег.

С владельцами пустых кошельков связывались в 40% случаев, а с небольшой суммой - в 51%. Жители Мексики и Перу стали единственными, кто большую сумму возвращали реже, чем незначительную.

Учёные объяснили нежелание людей присваивать чужие деньги тем, что они не хотят ощущать себя ворами.

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