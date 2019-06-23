Норвежские ученые провели ряд исследований о влиянии алкоголя на представителей разных социальных слоев. Проработав результаты эксперимента, специалисты сообщили о разном влиянии спиртного на бедных и богатых.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Группа ученых из Норвегии заинтересовалась вопросом частоты употребления и воздействия спиртного на организм человека в зависимости от его социального статуса и финансовых возможностей. Исследования принесли неожиданные результаты: более обеспеченные люди чаще употребляют спиртное, но реже умирают от последствий его воздействия.

Представители элиты и просто богатые люди употребляют алкоголь небольшими дозами, но чаще, чем бедные. Для тех же, чье финансовое положение находится в плачевном состоянии, свойственны редкие, но обильные "возлияния".

Проработав статистические данные за последние 50 лет, ученые сообщили, что если богатые начинают пить по такому же принципу, как и малоимущие, то это значительно увеличит их уровень смертности. Привычка употреблять алкоголь, не соблюдая меры, чаще приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой и, как следствие, к преждевременной кончине.

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