https://news.day.az/unusual/1131503.html NASA обнаружило на Марсе признаки жизни
NASA обнаружило на Марсе признаки жизни
Ученые NASA с помощью марсохода Curiosity провели исследование на Марсе и нашли метан, который чаще всего указывает на присутствие жизни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ученые намерены провести дополнительные опыты на планете.
Контролеры миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, правда ли, что на Марсе могут находиться живые микроорганизмы, способные вырабатывать метан.
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