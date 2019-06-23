История, на самом деле, полна неожиданных моментов, ведь в кшоле нам дают лишь небольшой кусочек общих знаний, которых достаточно для более-менее толкового осознания дейтсивтельности. Но вот самые интересные моменты почему-то остаются за бортом школьной программы, что, с другой стороны, дает нам полную свободу в плавании по волнам истории.

Тем более, что буквально каждый день совершаются новые открытия и находятся новые кадры, на самом деле, очень многое в нашей истории до сих пор покрыто завесой тайны, которую рано или поздно мы сумеем приоткрыть. А пока можешь заглянуть на уже открытые страницы истории.

Марк Твен в лаборатории Николы Теслы, 1894 год

Бродвей, 1949 год

Че Гевара с женой в день свадьбы, 1959 год

Сальвадор Дали со своими питомцами, Париж, 1969 год

Лама в такси, Нью-Йорк, 1957 год

Стоунхендж, 1897 год

Уолт Дисней, его кот и Микки Маус, 1931 год

Перезахоронение жертв войны в Боснии, 2005 год

Новозеландский солдат на отдыхе, Египет, 1942 год

Сейид Мир Мухаммед Алим-хан - последний эмир Бухарского эмирата, 1911 год

Дети играют на пляже, где проходила знаменитая высадка в Нормандии, 1947 год

Принцесса Элизабет и принц Филипп на дискотеке, Оттава, 1951 год

Первые женщины-кандидатки в астронавты, 1978 год

Улица Риволи, Париж, 1942 год

Испытания первой водородной бомбы на атолле Эниветок, 1952 год

Гвардеец потерял сознание на торжественном параде, 1970 год

Студенты Принстона после сражения в снежки, 1893 год

Швейцарская деревушка Гриндельвальд, 1900 год

Может показаться, что большая часть сегодняшних снимков не обладают какой-то настоящей исторической ценностью, но это не так. Глядя на них, можно ощутить некую связь с тем местом и временем, по-настоящему поверить, что когда-то это было так же реально, как то, что ты видишь сегодня. А лет через 200, когда мир полностью изменится, наши потомки будут просто шокированы теми изображениями, что увидят.

А пока ты можешь шокировать своих друзей, поделившись с ними этой статьей!

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