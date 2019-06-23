Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, что может говорить о признаках жизни на планете. Об этом пишет New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что соответствующую информацию специалисты космического агентства получили на этой неделе. Ученые запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ожидается, что новая информация от марсохода поступит в понедельник.

Подчеркивается, что обнаруженный газ мог быть выделен недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана бы разложились за несколько столетий под действием солнечного света и в ходе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты в течение миллионов лет, и теперь он выходит через трещины.

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном такте животных. Кроме того, метан образуется и в геотермальных реакциях, которые никак не связаны с биологией.

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