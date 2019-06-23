Японские ученые музея университета Хоккайдо и университета Ямагата провели исследование 16 геоглифов, гигантских рисунков на земле, в пустыне Наска. Об этом сообщает EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе работы исследователей было выявлено, что некоторые изображения напоминают несколько видов перуанских птиц.

Кроме того, выяснилось, что изображение, которое раньше принимали за колибри, на самом деле является дроздом-отшельником.

Ученые сделали вывод, что создателей геоглифов экзотические птицы привлекли тем, что они не были распространены в этом регионе страны. Изображенные на других частях рисунков птицы, которых не удалось определить, могли обитать в Перу в прошлом.

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