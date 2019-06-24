После Европейских игр, проведенных в Азербайджане в этом году, туристы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Иностранные гости путешествуют по Баку и всей стране, изучая все достопримечательности нашей родины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, одним из мест из категории must-see в Азербайджане является Гянджа - второй по величине город в стране. Согласно исследованиям, Гяндже более 4000 лет.

Город расположен в 375 км от Баку, у северо-восточного подножия Малого Кавказа. Это очень живописное место, которое привлекает людей на протяжении веков. История региона является очень древней и увлекательной. Гянджа является важным политико-экономическим и культурным центром страны с ранних времен.

Арабы и хазары, сельджуки и монголы, царская Россия - все желали править этим стратегически важным регионом. Город хорошо известен во всем мире не из-за войн, которые велись за него, а из-за знаменитого поэта Низами Гянджеви, поэта мира и любви.

Если вы решили посетить Гянджу, обязательно загляните в мавзолей великого поэта, замечательный памятник Низами.

Этот регион славится своей природой, а именно Гёйгёльским озером и заповедником. Большое горное озеро в окружении гор Малого Кавказа было сформировано в результате разрушительного землетрясения в 12-ом веке.

Цвет и прозрачность воды озера поражает. Оно окружено лесами и богато флорой и фауной.

Несмотря на многочисленные разрушения за время своего долгого существования, Гянджа сохранила облик прекрасного города с множеством памятников архитектуры. Одной из главных особенностей города является мечеть Джума - центральная мечеть Гянджи.

Среди других древних памятников: мосты, дворец султана Даруса, башни, мечети, медресе, бани, караван-сараи и комплекс "Имамзаде". Желающие узнать еще больше об истории города могут посетить местный музей, в котором собрано более 30 000 экспонатов, расположенных в 18 выставочных залах.

К слову, несмотря на то, что Гянджа является древним городом, именно она была выбрана молодежной столицей Европы 2016 года.

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